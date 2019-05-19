Лидер "Платформы DA" Андрей Нэстасе больше не может скрывать сотрудничество с российскими силовыми структурами. Пресса получила письмо, которое он отправил в МВД России. Документ опубликовал портал hotnews.md.
Напечатано письмо на официальном бланке парламента, значит Нэстасе отправил его в качестве депутата. Приложено к нему 130 страниц с информацией об отмывании денег через молдавские банки. Также Нэстасе пишет, что оправляет статьи и публикации о деятельности лидера демократов по политическому делу, открытому в разгар предвыборной кампании.
Это уже третий документ, подтверждающий сотрудничество Нэстасе с российскими силовиками. До этого телеканал TV-8 опубликовал повестку, которой лидера "Платформы DA" вызывали в Москву на допрос. Сам Нэстасе это категорически отрицал.
2 мая в эфире Jurnal TV он хвалился, что отправил запрос российским следователям. Хотя по Закону о статусе депутата, законодатели не вправе делать запросы в иностранные ведомства. Документ, который Нэстасе принес тогда с собой, опубликован не был.
Повестка, между тем, была датирована 6-м мая. Это значит, что лидера "Платформы DA" вызывали в Москву как минимум дважды. Пресса писала, что Нэстасе использовал запрос как предлог для официального приглашения в Россию. А хотел он, чтобы Москва стала посредником в переговорах блока ACUM с социалистами.
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