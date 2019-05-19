Как прошла Ночь музеев в Кишиневе

Многолюдно было минувшей ночью в столичных музеях. По случаю Европейской ночи музеев для посетителей подготовили различные выставки, мастер-классы и концерты. А вход был бесплатным.

В Музее военной техники посетителей удивляли огненным шоу. Администрация также подготовила выставку военной формы разных лет.

В Центре культуры и военной истории все началось после того, как закончился дождь.

"Основное шоу так и не показали, но, надеюсь, посетители остались довольны. В общем, мы достигли того, чего хотели. Прежде всего, продвигаем национальное наследие", - сказал директор Центра культуры и военной техники Виталий Чобану.

Подготовили различные выставки и в Национальном художественном музее.

В Музее этнографии и естественной истории для посетителей подготовили выставку бабочек, на которой было представлено 1600 видов.

"Мне очень понравились бабочки, они очень особенные, очень красивые".

Многолюдно было и в Национальном музее истории. Посетила его и министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

"Это очень красивое мероприятие, почти такое же, как в прошлые годы, но все же немного отличается. Наши коллеги организуют различные мероприятия, в том числе Международную и Европейскую ночь музеев, и каждый год это что-то оригинальное", - отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

В Молдове насчитывается 127 музеев. В прошлом году количество посещений превысило 760 тысяч.