Евровидение: кто попал в топ-10 финалистов и стал провалом года

18 мая в Тель-Авиве состоялся финал Евровидения 2019. Победителям конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Как выглядит турнирная таблица конкурса, а также кто занял первые десять мест на Евровидении 2019, передает УНИАН.

Евровидение 2019: топ-10 финалистов

1. Нидерланды, Дункан Лоуренс - победитель Евровидения 2019

2. Италия, Мамуд

3. Россия, Сергей Лазарев

4. Швейцария, Лука Ханни

5. Норвегия, KEiiNO

6. Швеция, Йон Лундвик

7. Азербайджан, Чингиз

8. Северная Македония, Невена Божович

9. Австралия, Кейт Миллер-Хейдке

10. Исландия, Hatari



Худшим же номером Евровидения в Израиле было признано выступление участника от Великобритании Майкла Райса. Он заняли последнее место с рекордно низкой суммой баллов - 16.



В гранд-финале Евровидения 2019 выступили представители 26 стран - десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, пять представителей стран «большой пятерки», Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции (организаторов конкурса), и представитель страны победителя 2018 года - Израиля.

По результатам голосования жюри из 41 страны-участницы, Дункан Лоуренс набрал 231 балл и занял третье место. Однако голоса зрителей вывели представителя Нидерландов на первое место - в сумме он получил 492 балла.





Финал Евровидения 2019: турнирная таблица / YouTube-скриншот



