18 мая в Тель-Авиве состоялся финал Евровидения 2019. Победителям конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.
Как выглядит турнирная таблица конкурса, а также кто занял первые десять мест на Евровидении 2019, передает УНИАН.
Евровидение 2019: топ-10 финалистов
1. Нидерланды, Дункан Лоуренс - победитель Евровидения 2019
2. Италия, Мамуд
3. Россия, Сергей Лазарев
4. Швейцария, Лука Ханни
5. Норвегия, KEiiNO
6. Швеция, Йон Лундвик
7. Азербайджан, Чингиз
8. Северная Македония, Невена Божович
9. Австралия, Кейт Миллер-Хейдке
10. Исландия, Hatari
Худшим же номером Евровидения в Израиле было признано выступление участника от Великобритании Майкла Райса. Он заняли последнее место с рекордно низкой суммой баллов - 16.
В гранд-финале Евровидения 2019 выступили представители 26 стран - десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, пять представителей стран «большой пятерки», Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции (организаторов конкурса), и представитель страны победителя 2018 года - Израиля.
По результатам голосования жюри из 41 страны-участницы, Дункан Лоуренс набрал 231 балл и занял третье место. Однако голоса зрителей вывели представителя Нидерландов на первое место - в сумме он получил 492 балла.
Финал Евровидения 2019: турнирная таблица / YouTube-скриншот
Комментарии
- На Евровидении-2019 победили Нидерланды
- Google выпустил дудл ко дню рождения Омара Хайяма
- В Тель-Авиве проходит финал Евровидения-2019. Онлайн
- Гениальный способ сделать свою обувь ″как новой″: девушка поделилась секретом
- В Башкирии инвалида без руки и ног оштрафовали за нескошенную траву
- Собака спасла похороненного заживо младенца в Таиланде
- 16-летняя экоактивистка Тунберг стала лицом нового номера Time
- Google спрогнозировал победителей Евровидения 2019
- Британец купил подлинник Пикассо за 293 доллара
- Как создавали спецэффекты для киновселенной Marvel
- Победитель на Евровидении-2019: интересные факты из жизни Дункана Лоуренса
- Депутат ПДС Думитру Алайба участвует в марше сексуальных меньшинств в Кишиневе
- Какие болезни переносят клещи и как от них защититься
- Опасный загар: солнечные лучи могут нанести серьезный вред здоровью
- В Кишиневе проходит маршт ЛГБТ-сообщества
- Молдова во власти непогоды: прогноз на 19 мая
- На Молдову обрушилась буря: затоплены дома и огороды
- В Страшенах девушку изнасиловал в лесу бывший возлюбленный
- Гениальный способ сделать свою обувь ″как новой″: девушка поделилась секретом
- На юг Молдовы обрушилась непогода: в Дрокии прошел ливень с градом. ВИДЕО
- Майя Санду признает, что знала о последствиях закрытия школ, когда была министром образования
- Наталья Гордиенко сменила сценическое имя
- Гороскоп на июнь: астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены
- Молдова во власти непогоды: прогноз на 19 мая
- Девушка, которую изнасиловали и выкинули из окна столичной многоэтажки, скончалась в больнице
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD