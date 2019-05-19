Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Первую годовщину свадьбы отмечают сегодня принц Гарри и Меган Маркл. Они поженились год назад в церкви Святого Георгия Виндзорского замка.

Среди приглашенных гостей на свадьбе Меган и Гарри были Опра Уинфри, Джордж Майкл, Дэвид Бэкхем и Элтон Джон. До свадьбы Гарри и Меган встречались год.

Шестого мая герцогиня Сасекская родила первенца. Назвали его Арчи. Он является седьмым наследником на трон после своего отца.