Из трассы Киев - Одесса планируют сделать автобан

Участки автомагистрали Одесса-Киев в скором времени получат бетонное покрытие, а сама дорога станет автобаном.

Такое заявление сегодня сделал руководитель «Укравтодора» Славомир Новак.

По его словам, ремонт магистрали в пределах Кировоградской, Николаевской и Одесской областей будет выполнен с применением цементобетона, передает Думская.

«Несколько дней назад мне удалось убедить наших коллег из Европейского инвестиционного банка, чтобы все последующее кредитное финансирование, которое мы получим, было направлено именно на дорогу М-05 Киев-Одесса, чтобы через несколько лет иметь полноценный автобан. Планируем эту дорогу в пределах Черкасской области — в асфальтобетоне, а в пределах Кировоградской, Николаевской и Одесской областей — в цементобетоне», — сообщил Новак.

Чиновник отметил, что в 2019 году «Укравтодор» полностью подготовит проектную документацию на капитальный ремонт дороги в пределах Черкасской области. Кроме того, в этом году в ведомстве надеются перейти к проектированию капремонта тех участков, которые будут строиться с применением цементобетонного покрытия.

Отметим, что для укладки цементобетонного покрытия необходимы специальные машины — магистральные бетоноукладчики. Первый и единственный в Украине такой агрегат принадлежит компании «Автомагистраль-Юг». Бетоноукладчик американской компании Gomaco 4 был закуплен ровно год назад специально для строительства новой взлетно-посадочной полосы в Одессе. Понятно, что с такой машиной у «Автомагистрали» есть все шансы выиграть тендер на ремонт Киевской трассы.