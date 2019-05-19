СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

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