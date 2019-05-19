Опасный загар: солнечные лучи могут нанести серьезный вред здоровью

Солнечные лучи, несмотря на оздоровительный эффект, в определенных случаях могут нанести ощутимый вред человеку и даже вызвать рак. Об этом в преддверии сезона активного солнца и отпусков рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

По словам специалиста, солнца нужно бояться белокожим людям с голубыми глазами. В первую очередь это касается жителей средней полосы, которые планируют отдых в близких к экватору странах. Эксперт отметила, что в Австралии, где живут потомки светлокожих англичан, очень высока заболеваемость раком кожи.

В зону риска, по словам Ирины Скорогудаевой, попадают те, у кого на теле много родинок. Она советует таким людям перед отдыхом в жарких странах обследоваться у врача. Только специалист сможет определить готовые переродиться родинки.

Кроме того, воздействие солнечных лучей может подорвать иммунитет. Нередко, вернувшись из жарких стран, люди заболевают ОРВИ. Как отметила врач, это следствие воздействия солнца. Его лучи могут вызывать также иммунодепрессию кожи, обостряя ее болезни.

При этом врач напомнила и о полезных свойствах загара. Солнечные лучи повышают уровень серотонина – главного антидепрессанта в организме и витамина D. Но загорать, по ее словам, нужно с умом. В первые дни выходить под солнце только утром и вечером, пользоваться солнцезащитными средствами и не доводить кожу до ожога. Постепенно можно увеличивать дозу ультрафиолета.

Советы по выбору солнцезащитного крема

Цифры на средстве после аббревиатуры SPF указывают, во сколько раз дольше вы можете находиться на солнце в полной безопасности, чем обычно. Сначала нужно будет определить свой тип кожи. При выборе крема важен и регион, где человек планирует отдыхать. Для детей нужно выбирать средство с самой высокой защитой – SPF 50.