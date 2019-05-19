Какие болезни переносят клещи и как от них защититься

Первые пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы в Молдове. Пик их активности приходится в стране на лето.

Гулять небезопасно и в парках, и в лесу. Основные переносчики кровососущих – бродячие псы, белки и птицы. Пока за помощью к врачам обратились единицы. Однако эпидемиологи рекомендуют быть осторожными. Ведь 20% клещей в Молдове – переносчики болезни Лайма. Она еще известна как боррелиоз. Поражает сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, передает МИР24.

«В прошлом году было зарегистрировано 197 случаев заражения болезнью Лайма. Поэтому если вы замечаете первые симптомы, немедленно обращайтесь к врачу», – говорит врач-эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Виктория Сливински.

Температура, мышечная боль и мигрирующая сыпь – первые симптомы могут появиться через две-три недели с момента укуса. Чем дольше паразит находится в теле, тем выше вероятность заражения.

Энцефалитных клещей в Молдове пока не обнаружили. Эпидемиологи следят за ситуацией. Ведь в соседних Украине и Румынии уже есть пострадавшие от маленького переносчика смертельной инфекции.