Депутат ПДС Думитру Алайба участвует в марше сексуальных меньшинств в Кишиневе

В столице 19 мая проходит Марш солидарности ЛГБТ-сообщества под слоганом — "Я в порядке". В мероприятии принимают участие представители сексуальных меньшинств, а также их сторонники.

За общественным порядком следят сотни полицейских и карабинеров.

Среди участников марша был замечен депутат депутат ПДС Думитру Алайба. Ранее на своей странице в Facebook Алайба подтвердил, что примет участие в мероприятии: "Они найдут за что критиковать, так лучше делать то, что ты считаешь правильным".

В предыдущие годы в марше солидарности ЛГБТ-сообщества принимала участие лидер партии ПДС Майя Санду.

Отметим, что в 2016 году на выборах президента Республики Молдова за Майю Санду призывала голосовать ЛГБТ-активист Анжелика Фролова.