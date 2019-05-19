Публичные заявления Андрея Нэстасе подтверждают его психологический портрет, составленный специалистами

Публичные заявления, сделанные лидером Партии платформы достоинства и правды, подтверждают его психологический портрет, составленный специалистами по просьбе журналистов Ziarul Naţional. Неискренний, хитрый, высокомерный, завистливый, агрессивный, мстительный, нетерпимый, эмоционально неустойчивый и буйный - это лишь некоторые его черты. Кроме того, лидер ППДП стремится к всеобщей похвале. Год назад Андрей Нэстасе появился в предвыборном ролике, где заявил, что добился всего трудом.

"Труд занимает первое место в моей системе ценностей. По-другому не могу. Так у нас было заведено дома, поэтому по-другому я делать не могу".

Однако согласно его декларации о доходах за последние два года, он ни разу не работал. Все это время он жил на деньги супруги и за счет детских пособий, которые она получает в Германии.

Свою первую зарплату за последние два года Нэстасе получил в марте в качестве депутата. Его оклад за 10 дней работы превысил три тысячи леев. Однако лидер ППДП посетовал, что этого ему вряд ли хватит.

- Вам хватает зарплаты депутата?

- Не думаю. Скажем так, этой зарплаты не хватит, чтобы покрыть все расходы.

А в ходе предвыборной кампании Андрей Нэстасе и Майя Санду обратились за финансовой поддержкой к избирателям. И этот факт подтверждает сделанные специалистами выводы, что Нэстасе не любит рутинную деятельность и работу в целом, в связи с чем часто не доводит начатое до конца. Он также говорит об уважении, без которого люди теряют свои моральные качества.

"Без взаимного уважения люди становятся бесчувственными. И лишь шаг отделяет их в этом случае от неподходящего взаимодействия".

Кроме того, по словам психологов, Андрей Нэстасе не ценит дружбу. Он забывает о товарищах, как только те становятся ему ненужными. Он воюет даже с самыми доброжелательными коллегами.

Еще одна характерная черта лидера ППДП - слова у него расходятся с делом. Он не раз проявлял неуважение к однопартийцам.

- Те, кто захватил Молдову.

- В ущерб стране, в ущерб гражданам и даже своим избирателям и коллегам.

Неуважение Нэстасе проявлял и к гражданам. На встрече с избирателями в Унгенах он поднялся на сцену, и стоя спиной к людям, снимал видео во время выступления другого человека.

Часто Андрей Нэстасе появляется в компании иностранных политиков или официальных лиц, выказывая тем самым подобострастие и угодливость. По словам психологов, он нуждается в покровительстве влиятельных людей поскольку не может реализоваться самостоятельно. Недавно он появился в ролике с румынскими политиками.

"Для меня честь быть, как я говорил, рядом с председателем Национал-либеральной партии Румынии. Вы поняли: сегодня в Кишиневе было четыре румына", - сказал лидер ППДП Андрей Нэстасе.

В основном Андрей Нэстасе действует, используя других людей, чтобы удовлетворить свои интересы, а также интересы своего посаженного отца Виктора Цопы, который сбежал от молдавского правосудия в Германию. В связи с этим ряд сторонников и коллег Настасе отделились от него. Среди них и Валентин Долганюк.

"Действительно, я один из организаторов акций протеста Гражданской платформы достоинства и правды. Но многих из её членов вы в ней больше не увидите", - отметил соучредитель платформы "Достоинство и правда" Валентин Долганюк.

Андрей Нэстасе начал политическую карьеру с обмана. Ранее он заявил, что гражданская платформа достоинства и правды никогда не станет партией, но позже возглавил это политформирование. Он также проявил себя плохим организатором. Во время акций протеста ППДП на Площади великого национального собрания зимой люди мерзли, а летом изнывали от жары. И все этого для того, чтобы Нэстасе мог удовлетворить свои амбиции и реализовать интересы.