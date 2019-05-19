В спортивном фестивале Olympic Fest приняли участие более сотни человек

Более сотни участников и зрителей собрал накануне в центре столицы крупнейший спортивный фестиваль - Olympic Fest. Начался он с забега на три с половиной километра.

Участвовали в забеге и дети, и взрослые. Каждый участник получил фирменную футболку.

Организовали в рамках фестиваля и соревнования по настольному теннису, каратэ, вольной борьбе, бадминтону и даже футболу.

"Позволю и другим выиграть. Это нормально, не могу же только я побеждать".

"Это спортивное мероприятие ради детских улыбок, хорошего настроения. Результат не важен. Главное игра и улыбки детей".

Подготовили организаторы и конкурсы для самых маленьких участников фестиваля. Малышей поддерживали и направляли родители. Победителям вручили подарки от благотворительного фонда Влада Плахотнюка "Эдельвейс".

"Фонд Влада Плахотнюка поддерживает и поощряет спорт и здоровый образ жизни. Мы подготовили для победителей много подарков, развивающих игр, мягких игрушек. Желаем им и в будущем проявлять настойчивость во всех делах. Быть лучшими в спорте", - сказала исполнительный директор фонда "Эдельвейс" Лидия Кукош.

В спортивном фестивале участвовали и журналисты ряда местных телеканалов.

Olympic Fest приурочен к Европейским играм, которые пройдут в этом году в белорусском Минске. Удачи спортсменам пожелал пловец Ион Лазаренко.

"Желаю вам всех успехов в Минске. Хочу пожелать вам, им, будущим чемпионам, гордиться флагом и нашей страной. Вы - настоящие послы мира".

"Мы очень рады. Надеемся, что в будущем в Молдове спорт будет развиваться и дальше, будем продвигать здоровый образ жизни", - сказал председатель НОК Николай Журавский.

Европейские игры в Беларуси стартуют в конце июня.