Концепцию кампании "Доктор для тебя" могут перенять европейские страны

Концепцию кампании "Доктор для тебя", которую внедряют по инициативе премьера Павла Филипа, могут перенять европейские страны. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвия Раду, которая участвует в региональном заседании Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

Она встретилась с гендиректором ВОЗ и региональным директором ВОЗ в Европе. Они высоко оценили результаты правительственой кампании "Доктор для тебя", и отметили, что намерены внедрить подобный проект и в других странах.

В нашей стране кампания "Доктор для тебя" стартовала в августе прошлого года. До сих пор бесплатное медобследование прошли более 70 тысяч человек.