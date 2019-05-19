Цена глупой шутки: во сколько обходится госбюджету "телефонный терроризм"

22 ложных вызова о минировании зданий зарегистрировали с начала этого года. Между тем, полиция сообщает, что одно вмешательство спецгрупп в таком случае обходится госбюджету до 30 тысяч леев. А если речь идет об авто и железнодорожных вокзалах, а также аэропорте - потери достигают ста тысяч леев. По данным единой службы экстренной помощи, зачастую о минировании зданий сообщают мужчины.

"Обычно личность злоумышленника установить не удается, потому что он знает, куда звонит, и предоставляет только информацию о месте минирования, без подробностей", - сказала пресс-секретарь службы 112 Анна Карпович.

"В большинстве случаев сообщают о минировании госучреждений. Либо это подростки шутят, либо кто-то хочет помешать определенным процессам", - отметил глава управления Генинспектората Александр Бежан.

На вызов выезжают полиция, саперы, пожарные и врачи.

"Важно, чтобы люди понимали всю отвественность. Не звонили в экстренные службы зря, потому что в это время реальная помощь спасателей может понадобиться другим людям, - добавила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

Во всех подобных случаях специалисты используют спецоборудование, в том числе металлоискатели. Берут на вызов и служебных собак.

"Участковый и оперативники обеспечивают эвакуацию всех людей и оцепляют территорию для всех, кроме взрывотехников и кинологов", - заключил сапер Михаил Болдурат.

Несколько лет назад саперам удалось предотвратить трагедию в Шолданештском районе. Тогда одна из местных жительниц получила коробку со взрывчаткой. Еще одну такую же коробку специалисты нашли в гараже ее дома.

"Мы не знали, что внутри, коробка была упакована. Но рентген показал гранату модели RG-42 с механизмом типа мины-ловушки, то есть, при открытии коробки происходит взрыв", - прокомментировал Михаил Болдурат.

По факту ложных вызовов в этом году было открыто 15 уголовных дел. Нарушителям грозят штрафы или до двух лет тюрьмы.