Неизвестный ударил 71-летнего Шварценеггера ногой в спину. ВИДЕО

Во время мероприятия Arnold Classic Africa, которое проходило в ЮАР, неизвестный с двух ног атаковал голливудскую звезду Арнольда Шварценеггера. Посетители мероприятия случайно засняли момент нападения на видео.

На кадрах видно, как актёр ходил со своим телефоном и снимал детей, общался с фанатами. Однако в какой-то момент сзади к Шварценеггеру подбежал неизвестный и ударил его в прыжке двумя ногами в спину. От сильного и неожиданного удара актёра отбросило в сторону. Напавшего быстро скрутила охрана, пишет life.

Сообщается, что здоровье кинозвезды не пострадало. Уже через несколько минут Арнольд Шварценеггер вернулся на своё место и продолжил общаться со зрителями.