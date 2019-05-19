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Экономический эксперт: на проведение марша ЛГБТ-сообщества потрачено около 20 млн леев
// фото: telegraph.md
17:02, 19 May 2019
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Сегодня, 19 мая, в Кишиневе прошел марш солидарности ЛГБТ-сообщества. Экономический эксперт Георгий Костандаки заявил, что на организацию мероприятия было потрачено около 20 миллионов леев. Об это он написал на своей странице в Facebook.

К маршу солидарности присоединились и некоторые политики, среди которых депутат ПДС Думитру Алайба, пишет telegraph.md.

"Давайте не будем молиться за них. Это наглядный пример деградации. На организацию и проведение этого марша под слоганом "Я в порядке" было потрачено около 20 миллионов леев. Куда катится это мир? Молодежь, которая отрекается от традиционных ценностей и изменяет свое мировоззрение, вернитесь к реальности, покайтесь, пока еще не поздно", - написал Георгий Костандаки.

Колонну сопровождали 1800 полицейских, из них 500следили за порядком на прилегающих улицах. Еще 1200 военных были готовы прийти на помощь в случаях непредвиденных ситуаций. В общей сложности были задействованы 3500 сотрудников правопорядка.

Экономический эксперт отметил, что из-за проведения марша сексуальных меньшинств на дорогах столицы было затруднено движение транспорта. По меньшей мере 20 тысяч автомобилей застряли в пробках. В тоже время на протяжении четырех часов было нарушено движение общественного транспорта, от чего пострадали от 95 до 100 тысяч пассажиров.

"Затраты на полицейских и военных, которые должны были охранять и защищать участников ЛГБТ-марша, расходы на используемую технику, а также на общественный транспорт и ограничение движения транспорта по столичным улицам составляют около 20 млн. леев. Сколько налогов организаторы заплатили в госбюджет? Есть ли смысл тратить столько денег на подобные мероприятия, которые ведут общество к полной деградации, аморальности и извращению понятия семейных ценностей", - написал Георгий Костандаки.

Как и обещал ранее, депутат партии ПДС Думитру Алайба принял участие в марше солидарности ЛГБТ-сообщества. Однако лидер партии Майя Санду не смогла прийти на марш в этом году.

Отметим, что несколько православных христиан организовали контрпротест. Они утверждают, что продвижение гомосексуальных прав в Молдове препятствует созданию традиционных семей, состоящих из мужчины и женщины.

Ãn PAS cu LGBT. Deputatul Dumitru Alaiba participÄ la marÈul minoritÄÈilor sexuale (FOTO)

Ãn PAS cu LGBT. Deputatul Dumitru Alaiba participÄ la marÈul minoritÄÈilor sexuale (FOTO)

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