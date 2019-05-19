В Молдове отметили День пионерии

День пионерии отметили в Молдове. По случаю праздника председатель Партии коммунистов Владимир Воронин повязал красные галстуки четырем новоиспеченным пионерам.

И хотя новоиспеченные пионеры мало что знают об организации, говорят, что с нетерпением ждали этого дня.

А председатель ПКРМ вспомнил времена, когда сам был пионером.

"Мне было около девяти лет, когда я стал пионером. Тогда после войны в Молдове только началось формирование партийной, комсомольской и пионерской организаций. Число пионеров меняется, потому со временем все это забывается", -сказал Владимир Воронин.

День пионерии официально отмечали 19 мая с 1922 года до распада Советского союза.