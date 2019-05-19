В Фалештах прошла Национальная конференция медсестер

Нехватка кадров и тяжелый труд - это лишь часть проблем, с которыми сталкивается медперсонал. Вопрос обсудили на Национальной конференции медсестёр, которая прошла в Фалештах. В ней приняли участие более 450 медсестер со всей страны.

Валерия Бургилэ работает медсестрой в столичном Онкологическом институте.

"Мне очень нравится работать с пациентами и очень важно, чтобы вам нравилась работа. Несмотря на то, что это трудно, нужно улыбаться и вести себя с пациентом соответствующе".

Между тем, некоторые участники конференции отметили, что многие проблемы за последние годы были решены.

"Трудности, с которыми сталкивались в эти годы, решились. Я достигла очень хорошего уровня по сравнению с тем, что было раньше".

Мероприятие организовала Ассоциация медсестер Молдовы.

Присутствовала на конференции и глава Национальной кассы социального страхования Валентина Булига.

"Обязанность властей - повысить качество работы и мотивацию сотрудников. Увеличение зарплат примерно на 40%, а также улучшение условий труда в медучреждениях, предоставление новых услуг - этого пока слишком мало, но мы движемся в правильном направлении. И меры, которые уже были предприняты, изменили ситуацию к лучшему".

В Фалештах требуется более 40 медсестер и врачей.

"В Фалештском районе проблемы с кадрами, многие молодые специалисты уезжают за границу. В будущем, надеемся, создать для них лучшие условия, в том числе посредством предоставления социального жилья и в Фалештском районе", - сказал председатель Фалештского района Виорел Бабий.

Организовали конференцию по случаю Всемирного дня медсестёр, который отмечается 12 мая.