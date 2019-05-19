Взрыв рядом с туристическим автобусом прогремел в Египте

Семнадцать человек пострадали при взрыве у туристического автобуса в Каире, среди них граждане Египта и Южно-Африканской Республики, сообщил со ссылкой на источники в органах безопасности телеканал Sky News Arabia.

Взрыв произошел рядом с туристическим автобусом в районе строящегося нового национального музея в Каире, передает РИА Новости.

"При взрыве пострадали семнадцать человек, десять из них граждане Египта, семь – граждане Южной Африки", - сообщает канал.

Новый национальный музей Египта располагается рядом с пирамидами в районе Гизы.