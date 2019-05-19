При столкновении двух поездов на Филиппинах ранены более 30 человек

На Филиппинах в городе Кесон-Сити столкнулись два поезда на участке между станциями, передает портал Philstar.

В результат инцидента телесные повреждения получили 30 пассажиров и четыре сотрудника железной дороги. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Власти начали расследование, передает мир24.

Ранее в провинции Комо на севере Италии столкнулись два поезда. Пострадали 50 человек.