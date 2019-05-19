Какой будет погода в Молдове в начале недели

Завтра, 20 мая, в Молдове ожидается переменная облачность, возможны дожди с грозами.

В Бричанах и Сороках температурный максимум составит 23 градуса, в Бельцах на градус выше. В Оргееве плюс 25. В Тирасполе прогнозируют 26 градусов, в Леове 27. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до плюс 28.

В столице ночью термометры покажут 14 градусов, днем 26 выше ноля. В ближайшее время погода существенно не изменится. Местами возможны грозовые дожди. Ночью ожидается до 15 градусов, днем до 26 выше ноля.