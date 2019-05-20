Потребители на ул. А. Дога, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8 в столице останутся во вторник, 21 мая, без воды. Отключения водоснабжения запланированы с 09.00 до 16.00 в связи с проведением "Apă-Canal Chişinău" плановых работ.
Также во вторник, с 09.00 до 17.00, будут проведены работы по замене клапанов по ул. Ботаника Веке, 4. Подача воды будет прекращена на улицах Сармизегетуса, 18, 48, в том числе с дробью, Ботаника Веке и Куза Водэ, 3/2a; 5-11, в том числе с дробью, передает IPN.
С 09.00 до 17.00 будут проведены запланированные работы по промывке водонапорных башен в Гидигиче. В результате не будет воды на улицах Поноарелор, Валя Кымпийей, Е. Буков, Дойна, Ш. Нега, А. Донич, М. Фрунзе, Парижская коммуна, И. Солтыс, Б. Главан, Штефан чел Маре.
Кроме того, до 31 мая, с 09.00 до 20.00, будет приостановлена подача воды на ул. Индепенденцей, 2-16, в том числе с дробью, а также на пр. Траян, 16-22, в том числе с дробью. Кроме того, подача воды будет приостановлена на улицах Гренобля, 177-199, в том числе в номерах с дробью, Ион Водэ Витязул, Винтилэ Хорея, Ион Клошка, Георге Кришан и Димитрие Морузи.
После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ВЕСЫ
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РЫБЫ
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Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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