Систему распознавания панд создали в Китае

Китайские ученые загрузили в базу данных 120 тысяч фото гигантских панд и 10 тысяч видео с животными.

Китайский Центр по сохранению и изучению гигантских панд создал приложение по распознаванию морд животных, чтобы отличать одну панду от другой, сообщает Xinhua.



По словам ученых, это позволит получать более точную информацию о популяции, возрасте, поле, а также о рождаемости и смертности панд, в первую очередь диких, передает Корреспондент.



Специалисты загрузили в базу данных 120 тысяч фото гигантских панд и 10 тысяч видео с животными.