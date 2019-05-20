Возле посольства США в Багдаде произошел взрыв

Реактивные снаряды упали вблизи посольства США в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада.

В правительственной "зеленой зоне" Багдада территория рядом с посольством США подверглась ракетному обстрелу, сообщает Al Arabiya.



По данным телеканала, в результате взрыва никто не пострадал. Ракета была запущена из района Аль-Гадир в восточной части Багдада в сторону "зеленой зоны", передает Корреспондент.

Иракские силовики закрыли правительственный район. Полиция разыскивает причастных к взрыву.



Напомним, ранее Госдеп США присвоил Ираку самый высокий уровень опасности и призвал американцев отказаться от поездок в эту страну.



Вашингтон принял решение отозвать часть дипломатов, не отвечающих за чрезвычайные ситуации, из посольства в Багдаде.



В начале мая США направили на Ближний Восток дополнительные авианосцы и бомбардировщики, объяснив свои действия возможной угрозой со стороны Ирана.