В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

Боевики напали на бар в городе Белем на севере Бразилии. 11 человек были убиты, еще один пострадал.

В Бразилии в результате стрельбы в баре погибли 11 человек, сообщает Associated Press.



При этом также пострадал один человек, передает Корреспондент.



По данным агентства, боевики напали на бар в городе Белем на севере страны. В полиции инцидент назвали бойней.

Других подробностей пока не приводится.