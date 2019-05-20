Скарлетт Йоханссон в третий раз выходит замуж

34-летняя Скарлетт Йоханссон готова узаконить свои отношения с американским комиком Колином Жостом.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и американский комик Колин Жост намерены вскоре сыграть свадьбу, сообщает TMZ.



Информацию о том, что помолвка пары состоялась, подтвердила представитель Йоханссон. При этом дата свадебной церемонии пока не назначена, передает Корреспондент.



Для звезды Мстителей и Призрака в доспехах этот брак будет третьим. С 2008 по 2011 год Йоханссон была замужем за Райаном Рейнольдсом, а позже вышла замуж за журналиста Ромена Дориака. У пары родилась дочь.



Для Колина грядущий брак будет первым. Йоханссон и Жост вместе с 2017 года.