Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: кому астролог прогнозирует неудачи, а кого ждет успех

Некоторым знакам Зодиака астролог прогнозирует проблемы в личной жизни или на профессиональном поприще.

Например, Девам и Стрельцам. Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет каждый знак зодиака на этой неделе, 20-26 мая. По прогнозу астролога, в этот период повезет Овнам, Ракам и Козерогам, передает УНИАН.

Овен

У Овнов начинается время, когда стоит сфокусировать свои силы на сфере любви. В этот период они могут найти свою вторую половинку. Тем же, кто уже находится в отношениях, звёзды сулят гармонию и понимание. Астролог говорит, что эта неделя просто идеальна для того, чтобы понравиться окружающим и произвести впечатление на всех.

Телец

У Тельцов, которые сейчас связаны любовью с другим человеком, может начаться период проблем. С 21 по 23 число Тельцам лучше быть осторожнее с бессознательной частью своего мышления, советует Володина. Лучше на этой неделе не делать резких шагов в ту или иную сторону. Пусть все идет своим чередом, без спешки и лишних проблем. Грядут большие перемены, о которых Тельцы даже не догадываются.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе проблемы будут восприниматься более остро, но и радость станет более яркой, говорится в астропрогнозе. Самое лучшее удовольствие сейчас — это удовольствие от помощи близким, друзьям и коллегам.

Рак

Большая удача ждет Раков лишь к концу недели, говорит астролог. Это значит, что работать и вести дела желательно осторожнее. Отдых на выходных должен быть активным. Не стоит сидеть дома, в уединении. Еще опасной для Раков на буднях будет жадность. В сфере финансов и на работе нужно уметь откликаться на чужие просьбы о помощи, советует Володина.

Лев

Львам, согласно прогнозу, начать действовать стоит во вторник или в воскресенье. Также астролог советует избегать позерства, нахального поведения, наглости и неугомонности.Львам стоит поменьше обращать внимание на мнение общества о себе. Критику в свой адрес лучше пропускать мимо ушей — многие постараются целенаправленно обидеть представителей этого знака Зодиака своими замечаниями.

Дева

Девам 21 и 23 мая лучше быть осторожнее, неосмотрительные поступки могут привести к потери популярности, предупреждает астролог. Эта неделя хороша для поиска новых стремлений, для смены обстановки. На выходных можно смело заниматься любыми домашними делами, включая ремонт и генеральную уборку.

Весы

Весам в период с 20 по 26 мая можно заниматься юридическими делами, организаторскими вопросами. Не стоит забывать оказывать помощь коллегам и партнерам — это повысит авторитет Весов в их глазах. Расширить свои возможности и преуспеть во всех сферах Весам поможет хорошее настроение и оптимизм. Неделя может оказаться немного нервной и непредсказуемой, говорится в прогнозе астролога.

Скорпион

Скорпионам нужно заняться благоустройством, уборкой, делами, выбросом хлама. В конце недели возможно крушение планов, причем эти моменты будут случайными, не зависящими от самих Скорпионов, утверждает астролог. При явной нехватке сил на выполнение каких-то задач можно спросить совета или попросить о помощи близких, советует Володина. Энергетический дефицит может заставить людей этого знака пойти на необдуманные поступки.

Стрелец

Непредвиденные задержки и неурядицы наиболее вероятными окажутся в середине недели, говорится в прогнозе астролога. Они могут разрушить планы Стрельцов, но в этом случае лучше не начинать бить тревогу. Всё, что будет происходить на этой неделе, в конечном итоге скажется позитивно на жизни этих людей и на их глобальном успехе. Иногда для достижения чего-то большого нужно пожертвовать малым.

Козерог

Согласно астропрогнозу, Козерогам повезет в любви. Особенно это касается тех представителей данного знака, которые находятся в активных поисках второй половинки. Им улыбнется удача, поэтому будет возможность выбирать, с кем начинать отношения. Также Козероги могут завести и деловые знакомства, которые станут началом плодотворного сотрудничества.

Водолей

Водолеям придется встретиться с трудностями и проблемами на работе и в бизнесе, прогнозирует Володина. Лучше пока отложить важные покупки, оформление кредитов, смену работы. С середины недели начнется период спокойствия, который идеально будет подходить для получения новых знаний и обновления профессиональных навыков. Вполне возможно, что в эти семь дней Водолеи смогут изменить свою систему ценностей.

Рыбы

Рыбы станут чуть более раздражительными в период с 21 по 23 мая, рассказала астролог. Ближе к выходным - идеальное время для поиска любви, укрепления отношений. Желательно избегать проявления эгоизма, не быть упрямыми и жестокими по отношению к близким, друзьями и коллегам.