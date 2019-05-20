Некоторым знакам Зодиака астролог прогнозирует проблемы в личной жизни или на профессиональном поприще.
Например, Девам и Стрельцам. Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет каждый знак зодиака на этой неделе, 20-26 мая. По прогнозу астролога, в этот период повезет Овнам, Ракам и Козерогам, передает УНИАН.
Овен
У Овнов начинается время, когда стоит сфокусировать свои силы на сфере любви. В этот период они могут найти свою вторую половинку. Тем же, кто уже находится в отношениях, звёзды сулят гармонию и понимание. Астролог говорит, что эта неделя просто идеальна для того, чтобы понравиться окружающим и произвести впечатление на всех.
Телец
У Тельцов, которые сейчас связаны любовью с другим человеком, может начаться период проблем. С 21 по 23 число Тельцам лучше быть осторожнее с бессознательной частью своего мышления, советует Володина. Лучше на этой неделе не делать резких шагов в ту или иную сторону. Пусть все идет своим чередом, без спешки и лишних проблем. Грядут большие перемены, о которых Тельцы даже не догадываются.
Близнецы
У Близнецов на этой неделе проблемы будут восприниматься более остро, но и радость станет более яркой, говорится в астропрогнозе. Самое лучшее удовольствие сейчас — это удовольствие от помощи близким, друзьям и коллегам.
Рак
Большая удача ждет Раков лишь к концу недели, говорит астролог. Это значит, что работать и вести дела желательно осторожнее. Отдых на выходных должен быть активным. Не стоит сидеть дома, в уединении. Еще опасной для Раков на буднях будет жадность. В сфере финансов и на работе нужно уметь откликаться на чужие просьбы о помощи, советует Володина.
Лев
Львам, согласно прогнозу, начать действовать стоит во вторник или в воскресенье. Также астролог советует избегать позерства, нахального поведения, наглости и неугомонности.Львам стоит поменьше обращать внимание на мнение общества о себе. Критику в свой адрес лучше пропускать мимо ушей — многие постараются целенаправленно обидеть представителей этого знака Зодиака своими замечаниями.
Дева
Девам 21 и 23 мая лучше быть осторожнее, неосмотрительные поступки могут привести к потери популярности, предупреждает астролог. Эта неделя хороша для поиска новых стремлений, для смены обстановки. На выходных можно смело заниматься любыми домашними делами, включая ремонт и генеральную уборку.
Весы
Весам в период с 20 по 26 мая можно заниматься юридическими делами, организаторскими вопросами. Не стоит забывать оказывать помощь коллегам и партнерам — это повысит авторитет Весов в их глазах. Расширить свои возможности и преуспеть во всех сферах Весам поможет хорошее настроение и оптимизм. Неделя может оказаться немного нервной и непредсказуемой, говорится в прогнозе астролога.
Скорпион
Скорпионам нужно заняться благоустройством, уборкой, делами, выбросом хлама. В конце недели возможно крушение планов, причем эти моменты будут случайными, не зависящими от самих Скорпионов, утверждает астролог. При явной нехватке сил на выполнение каких-то задач можно спросить совета или попросить о помощи близких, советует Володина. Энергетический дефицит может заставить людей этого знака пойти на необдуманные поступки.
Стрелец
Непредвиденные задержки и неурядицы наиболее вероятными окажутся в середине недели, говорится в прогнозе астролога. Они могут разрушить планы Стрельцов, но в этом случае лучше не начинать бить тревогу. Всё, что будет происходить на этой неделе, в конечном итоге скажется позитивно на жизни этих людей и на их глобальном успехе. Иногда для достижения чего-то большого нужно пожертвовать малым.
Козерог
Согласно астропрогнозу, Козерогам повезет в любви. Особенно это касается тех представителей данного знака, которые находятся в активных поисках второй половинки. Им улыбнется удача, поэтому будет возможность выбирать, с кем начинать отношения. Также Козероги могут завести и деловые знакомства, которые станут началом плодотворного сотрудничества.
Водолей
Водолеям придется встретиться с трудностями и проблемами на работе и в бизнесе, прогнозирует Володина. Лучше пока отложить важные покупки, оформление кредитов, смену работы. С середины недели начнется период спокойствия, который идеально будет подходить для получения новых знаний и обновления профессиональных навыков. Вполне возможно, что в эти семь дней Водолеи смогут изменить свою систему ценностей.
Рыбы
Рыбы станут чуть более раздражительными в период с 21 по 23 мая, рассказала астролог. Ближе к выходным - идеальное время для поиска любви, укрепления отношений. Желательно избегать проявления эгоизма, не быть упрямыми и жестокими по отношению к близким, друзьями и коллегам.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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