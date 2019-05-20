Специалисты: в ближайшие 100 лет климат в Молдове сильно изменится

В ближайшие 100 лет климат в Молдове сильно изменится. Он станет полузасушливым, в стране будут преобладать степи. Такие выводы содержатся в исследовании, которое провело Агентство окружающей среды. Специалисты говорят, что первые признаки уже заметны. Это стало следствием повышения среднегодовой температуры: за последние 17 лет она выросла на один градус.

"Ландшафт в Молдове может превратиться в турецкий, североафриканский. Тепловой режим полностью изменится, так же, как и режим влажности, биологический режим. Полностью изменится биоразнообразие", - сказал гидролог Валерий Казак.

Последствия засух ощущаются по всей стране. Из года в года растет количество рек, которые можно найти лишь на карте, в других уровень воды сильно упал. К их числу относится и Когильник. Он берет начало в Ниспоренском районе и впадает в озеро Сасык, расположенное в соседней Украине. От полноводной прежде реки осталась лишь тень.

Эмилия Оборочан живет у реки уже более полувека.

"Вода была чистая. Сейчас сами видите, что там творится. Засуха. В Логанештах, Бобейке вообще нет воды. Нас раньше заливало. Здесь текла вода, не могли выйти. Клали кирпичи и по ним выходили".

По словам Анны, соседки Эмилии, она и представить не могла, что Когильник когда-то будет таким.

"Да, воды было много. Прозрачная она была, чистая, мы ее использовали в хозяйстве, а сейчас".

По словам экспертов, природным катаклизмам больше всего будет подвержен юг страны.

"Этот рост, в некоторых зонах, приведет к необратимым последствиям. Будут другие экосистемы, животные, птицы, насекомые" сказал представитель министерства окружающей среды Василий Скорпан.

В профильном министерстве бьют тревогу и говорят, что нужно срочно уменшить выбросы парниковых газов. В противном случае переход к полузасушливому климату произойдет значительно раньше.