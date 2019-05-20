Мужчине выстрелили из ружья на вечеринке в Вадул луй Водэ

53-летний житель столицы оказался в больнице после того как на вечеринке в него случайно выстрелили из ружья. Инцидент произошел накануне на базе отдыха в Вадул луй Водэ. По данным полиции, в какой-то момент на празднике один из гостей решил сделать выстрел в воздух, но пистолет не сработал.

Пытаясь разобраться в неисправности, он выстрелил в другого гостя. Раненого доставили в столичную больницу святой троицы, где врачи оказали ему медицинскую помощь, вытащив из живота пули.

Сейчас его жизни ничего не угрожает. Примечательно, что стрелявший сбежал с места происшествия, полиция объявила его в розыск.