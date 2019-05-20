Член жюри Евровидения отреагировал на призыв аннулировать результаты финала

Член российского жюри Евровидения Лора Квинт отреагировала на призыв аннулировать итоги гранд-финала конкурса.

Ранее пользователи Сети обратили внимание, что песня победителя Евровидения-2019 Arcade Дункана Лоуренса уже была опубликована на YouTube в 2017 году, передает РИА Новости.

По правилам музыкального конкурса, песни участников должны быть выпущены не раньше сентября 2018 года.

После того, как в апреле на это обратил внимание портал Wiwibloggs, а следом за ним – российские и зарубежные СМИ, многие интернет-пользователи призвали аннулировать результаты Евровидения.

Квинт объяснила, что при определенных условиях Лоуренс мог выступать на Евровидении с этой композицией.

"Если он исполнял эту песню в 2017 году, но потом ее как-то доработал, то, по законодательству об авторских правах, это уже другая песня", - заявила она в комментарии РБК.

Незадолго до финала Евровидения продюсер Лоуренса рассказал изданию Algemeen Dagblad историю создания песни Arcade.

По его словам, работа над композицией велась в течение двух лет, к ней было написано несколько версий и аранжировок.

Финал музыкального конкурса прошел в субботу в Тель-Авиве, за титул победителя боролись представители 26 стран. Второе и третье место заняли итальянец Мамуд и российский певец Сергей Лазарев соответственно.