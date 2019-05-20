РАК (22 июня - 23 июля)

День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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