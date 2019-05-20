Назван лучший транспорт для путешествий за границей

Вызвать такси или пройти пешком? Воспользоваться общественным транспортом или взять машину напрокат? Выбрать способ передвижения в незнакомом городе не всегда бывает просто.

Сотрудники сервиса путешествий Туту.ру выяснили, на чем предпочитают ездить туристы во время отпуска. В опросе приняли участие 1 500 человек, передает Моя Планета.

Согласно исследованию, 43% респондентов предпочитают изучать новый город без помощи транспорта — пешком.

На втором месте по популярности следует общественный транспорт. На метро или автобусах передвигаются 29% опрошенных.

Выбор в пользу такси делают 9% туристов. Четвертое место досталось поездам, электричкам и арендованным автомобилям. Подобным образом путешествуют 8% респондентов. З

амыкают рейтинг велосипеды и самокаты. За транспорт на двух колесах отдали свой голос только 3% туристов.