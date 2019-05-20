Тудор Ульяновский принимает участие в инаугурации новоизбранного президента Украины

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский принимает участие в инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая проходит сегодня в Киеве.

Киевские власти направили приглашение принять участие в церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Премьер-министру Республики Молдова Павлу Филипу, который, однако, по состоянию здоровья не смог присутствовать на мероприятии.

Учитывая эти обстоятельства, на церемонии инаугурации Молдову будет представлена министром иностранных дел и европейской интеграции.