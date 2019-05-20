На территории "Кишинев-Арена" хотят построить автотрассу

Возможность строительства автотрассы в многофункциональном комплексе "Кишинев-Арена" обсудил министр экономики Кирилл Габурич с вице-президентом Всемирного Совета ФИА по автоспорту Зринко Грегуреком.

Чиновники побывали на стройплощадке с инспекцией. Грегурек отметил, что строительство такой трассы необходимо, хотя обойдется она недешево. Только для оборудования картинг-трека понадобится не менее 30 тысяч евро.

"В этом спортцентре могут проходить международные соревнования, в том числе по картингу. Все оборудование уже есть. Не нужно ничего строить или перестраивать. Нужно просто подготовить официальных судей и пригласить спортсменов со всего региона", - сказал вице-президент Совета ФИА по автотранспорту Зринко Грегурек.

А министр экономики Кирилл Габурич отметил, что подобная трасса не только создаст предпосылки для развития этого вида спорта, но и привлечёт туристов в нашу страну.

"Мы стараемся понять дальнейшее развитие и эффективное использование комплекса "Кишинев-Арена", который мы строим. А также эффективное использование этой инфраструктуры. Мы стараемся сотрудничать с представителями этой сферы, чтобы в дальнейшем организовывать международные соревнования", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Комплекс "Кишинев-арена" планируют сдать в эксплуатацию в этом году. До сих пор выполнено 65% работы.

"Капитальные строения уже близки к 90%. Отделочные работы готовы на 17–18%", - добавил технический директор Александр Рышковой.

Рабочие трудятся шесть дней в неделю. В строительстве задействованы около 70 человек.

"С утра до поздней ночи трудимся как пчёлы. С восьми утра до семи или 9, или 10 вечера. Когда как".

Под строительство многофункционального комплекса "Кишинев-Арена" отвели 10 гектаров в пригороде Ставчены. В нем обустроят стадион, аквацентр, теннисный клуб, залы для конференций и выставок и парковку на тысячу автомобилей.