В Молдове в результате дождей пострадали сотни гектаров сельхозугодий

Около 250 гектаров сельскохозяйственных культур и десятки хозяйств затоплены в результате ливней, прошедших в субботу.

Потоки воды размыли часть дороги между населенными пунктами Донич и Каменка Оргеевского района и прорвали несколько защитных дамб на водоемах.

Как сообщили в Главной инспекции МВД по чрезвычайным ситуациям, в населенных пунктах Донич и Каменка Оргеевского района затоплены сады около 60 частных хозяйств, передает МОЛДПРЕС.

Ущерб стихия нанесла и в Дондюшанском районе. В селе Арионешты с крыш двух зернохранилищ сорвано и повреждено 395 листов шифера, повреждены дамбы четырех водоемов. В Дондюшанах ливни повредили около 120 гектаров кукурузы, а в селе Паркова повреждены защитные дамбы на двух водоемах.

В селах Тырнова и Елизаветовка этого же района повреждено 10 гектаров посевов и 20 гектаров кукурузы. В Сынжерейском районе ливни уничтожили около 100 гектаров посевов, размер нанесенного ущерба оценивается.

Больше всего от стихии пострадали населенные пункты на севере страны, где потребовалась помощь спасателей для откачки воды из подвалов и погребов, территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям проводят оценку ущерба.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни во всех районах севера страны будут идти дожди.