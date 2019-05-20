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Родители молдавского студента, умершего в Париже, просят помочь репатриировать тело сына
// фото: Facebook
11:11, 20 May 2019
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Родители студента из Молдовы, которого несколько дней назад нашли мертвым в Париже, просят о помощи. Им нужны деньги для репатриации тела сына и похорон.

23-летнего Дмитрия обнаружили в квартире, которую он снимал в Париже, с разбитой головой. Рядом с телом лежал молоток. Искать студента начали после того, как приятель, который некоторое время не мог с ним выйти на связь, забил тревогу. Ведется следствие.

Родители погибшего собирают средства на paypal. У желающих помочь семье должен был счет в этой платежной системе.




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