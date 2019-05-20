В Кишиневе минувшей ночью сгорели 13 машин

13 автомобилей частично или полностью сгорели в результате двух пожаров, произошедших в столице минувшей ночью. Один из инцидентов случился во дворе дома на Хынчештском шоссе.

По данным полиции, неизвестный мужчина поджог одну из припаркованных иномарок, затем пламя перекинулось на стоявшие рядом машины. Злоумышленника запечатлели камеры видеоналюдения. Его личность устанавливается.

"Пожар был очень сильный. Приехали пожарные и все потушили".

Другой пожар произошел на улице Алеку Руссо. Там пламя полностью уничтожило одну машину, еще шесть были повреждены.

"Причины возгорания пока неизвестны. Над этим работают специалисты. Затем рассмотрим все версии случившегося", - сказала пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.