В разгар лета пограничная полиция задумалась об "оптимизации" движения на границе

Пограничная полиция выступила с предложением, чтобы перевозчики пассажиров и туристические агентства, ведущие учет числа граждан, намеревающихся отправится в отпуск за границу, осуществили обмен информацией о количестве маршрутов, пунктах пропуска и времени, которое выбрали для пересечения государственной границы автобусы и маршрутки.

Данная инициатива может облегчить процедуру пересечения госграницы для автобусов и маршруток в летний период, когда отмечается наибольший поток желающих провести свой отпуск за пределами страны, передает МОЛДПРЕС.

В результате внедрения данной меры, управление деятельностью на КПП станет эффективнее путем планирования рабочего графика для сотрудников Пограничной полиции. Кроме того, значительно сократится время ожидания во время пограничного контроля, а также поможет избежать очередей.

Данный вопрос обсуждался на рабочем заседании, в котором приняли участие заместитель начальника Пограничной полиции Валентин Федоров, а также представители Министерства экономики и инфраструктуры.

По данным Пограничной полиции, в летний период значительно увеличивается количество граждан Молдовы, желающих провести свой отпуск за рубежом.

Только в прошлом году, на выезде из страны зарегистрировано около 2 млн. пересечений молдавских граждан, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Кроме того, были отмечены периоды, когда из-за интенсивного потока время ожидания на КПП достигало до 50 мин.