В Молдове за выходные более 1550 водителей нарушили правила ПДД

За прошедшие выходные более 1550 водителей нарушили правила дорожного движения.

По данным НИП, за последние двое суток 970 водителей нарушили требования предписанных дорожными знаками, 34 - сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, еще 28 управляли автомобилем без водительского удостоверения.

Всего за указанный период на национальных трассах произошло 23 серьезных ДТП, в результате которых 29 человек получили травмы.

Сотрудники НИП призывают водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать ПДД.