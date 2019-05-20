Самые быстрые изменения были зафиксированы в части Антарктиды, омываемой Тихим и Атлантическим океанами.
Ученые Лидского университета зафиксировали стремительное истончение ледяного покрова, причем в некоторых местах - на 122 метра. Быстрее всего изменения происходят в тех частях материка, которые омываются Тихим и Атлантическим океанами. Об этом пишет Phys.org.
Таяние ледников происходит не только в этих зонах, но также распространяются и вглубь материка, передает Корреспондент.
В ходе исследования специалисты проанализировали 800 миллионов спутниковых измерений высоты ледяного щита Антарктиды с 1992 по 2017 годы. В итоге выяснилось, что, начиная с 1992 года потери льда стали усиливаться на 24 процентах территории западной части материка.
Из-за воздействия теплой морской воды в настоящее время таяние происходит в пять раз быстрее, нежели в начале наблюдений. Связано это с глобальным потеплением.
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