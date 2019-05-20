Полиция открыла уголовные дела по факту сгоревших автомобилей в столице

Столичные полицейские возбудили уголовные дела по факту сгоревших в минувшие выходные в микрорайонах Чеканы и Центр автомобилей. Уголовные дела открыты в результате изучения видеозаписей, снятых камерами видеонаблюдения.

Как сообщила корреспонденту агентства пресс-секретарь столичного Полицейского управления Наталья Стати, вызов поступил в субботу вечером: горели автомобили, припаркованные по ул. Хынчештской 142/2 и на подземной парковке жилого дома по адресу Алеку Руссо, 61/6, передает МОЛДПРЕС.

Правоохранительные органы изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на подземной парковке, а также в периметре жилых домов, на записях видны силуэты людей вблизи автомобилей, которые впоследствии загорелись. В обоих случаях полицейские инициировали уголовные дела по факту умышленного уничтожения чужого имущества.

Как уточнили в Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям, в ночь с субботы на воскресенье пожарные дважды выезжали на вызов по сообщению о горящих автомобилях. Первый вызов поступил в 01.40 минут, во дворе жилого дома по улице Хынчештской, 142/2 горел автомобиль "Mercedes-Benz", на место происшествия выехали два пожарных расчета. Огонь почти полностью уничтожил автомобиль, частично повреждены пять припаркованных поблизости автомобилей.

Второй вызов в службу 112 поступил в 02.49, звонившие сообщили о пожаре на подземной парковке жилого дома по адресу Алеку Руссо, 61/6. Огонь полностью уничтожил автомобиль марки "Renault Kadjar", еще шесть автомобилей частично повреждены.