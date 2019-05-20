Продавали оружие и наркотики: в Молдове раскрыли деятельность преступной группировки

В Молдове раскрыли деятельность организованной преступной группировки, занимающейся перевозкой, хранением и продажей оружия и боеприпасов различных типом. Сообщается, что товар незаконным путём ввозили в Молдову из Приднестровского региона и России.

Согласно пресс-релизу ПБОПОД, члены преступной группировки также занимались выращиванием, переработкой и поставкой марихуаны.

Органы правопорядка следили за предполагаемыми членами преступной группировки в течение нескольких месяцев. В итоге агент под прикрытием купил у подозреваемых несколько гранат F-1, пистолет и наркотики.

В ходе обысков в квартирах и машинах подозреваемых было обнаружено:

- мешки с марихуаной

- 75 растений конопли

- 13 гранат F-1

- семена конопли для посадки

- арсенал оружия и боеприпасов

- боевые и охотничьи ножи различных размеров

- 5 мобильных телефонов, по средствам которых подозреваемые осуществляли преступную деятельность.

Задержаны три человека в возрасте от 19 до 35 лет. Органы правопорядка проводят расследование с целью установления других лиц, причастных к преступной схеме.