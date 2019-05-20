Во Франции начали эвтаназию парализованного мужчины против воли родителей

Медики больницы французского города Реймс утром в понедельник начали процедуру эвтаназии Венсана Ламбера, пребывающего в вегетативном состоянии более десяти лет, вопреки желаниям его родителей, сообщает газета Parisien.

Согласно данным газеты, мужчина больше не будет получать ни питания, ни воды, передает РИА Новости.

Ламбер стал инвалидом в 2008 году в результате автомобильной катастрофы. Мужчина полностью потерял возможность двигаться и общаться с окружающим миром.

Согласно действующему во Франции закону "О праве на смерть" супруга Ламбера Рашель и несколько родственников обратились к медикам с просьбой прекратить искусственное поддержание жизни, назвав это "последней данью любви".

После долгих прений консилиума врачей и судебных разбирательств разрешение на эвтаназию было утверждено Государственным советом Франции, однако родители Ламбера не согласились с предлагаемой мерой в силу ряда причин, в том числе религиозных.

Юридические разбирательства родных Ламбера - его родителей с одной стороны и супруги с другой - дошли до европейского уровня: летом 2015 года ЕСПЧ подтвердил решение Государственного совета Франции об эвтаназии для Ламбера.

Попытки оспорить это решение предпринимались не раз, однако Госсовет Франции 24 апреля 2019 года снова одобрил прекращение поддержания жизни мужчины.