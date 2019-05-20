Названы самые надежные подержанные автомобили

Британский портал What Car провел исследование и назвал 10 самых надежных подержанных моделей автомобилей.

В рамках исследования эксперты опросили более 18 тысяч автолюбителей, пользующихся машинами, которым от четырех до десяти лет. Владельцы оценивали свои транспортные средства на предмет надежности и сообщили о проблемах при обслуживании. Они также рассказали об эффективности гарантийных программ на автомобили, передает РИА Новости.

Самой надежной машиной What Car признала Toyota Yaris. Второе место досталось Lexus CT. Бронзу получила Audi Q3.

В десятку самых надежных поддержанных автомобилей по версии издания также попали Mitsubishi ASX, Seat Leon, Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz и Volkswagen Touareg.