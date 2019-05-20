Видимо, создатели телесериала решили, что пластиковая бутылка воды – непременный атрибут важных переговоров. Даже если они проходят в Вестеросе.
Поклонники популярного телесериала "Игра престолов" заметили в финальной серии саги ещё один объект, который не должен был попасть в кадр — бутылку с водой. Об этом сообщает The Verge.
Пластиковую бутылку можно увидеть на 47-й минуте, а затем ещё раз спустя несколько минут. Бутылка появляется в эпизоде, когда герои телесериала собрались на встрече для серьёзного обсуждения касательно будущего Вестероса, передает Life.
Отметим, что некоторые предыдущие киноляпы, которые были обнаружены в "Игре престолов", впоследствии были удалены североамериканской телевизионной сетью HBO из эпизодов, размещённых на HBO Go и других потоковых сервисах. Что касается пластиковой бутылки, то пока неизвестно, останется ли она в сериале или будет также вырезана.
Ранее Лайф писал о других киноляпах в последних эпизодах "Игры престолов". Так в четвёртой серии финального сезона культового американского сериала появился картонный стаканчик кофе из Starbucks, который спустя время исчез из серии.
Кроме этого, фанаты обнаружили более грубую ошибку создателей шоу — на промокадрах, которые были показаны к пятому эпизоду, Джейми Ланнистер, который потерял руку ещё в третьем сезоне и с тех пор носил золотой протез, обнимает свою сестру Серсею двумя конечностями.
OF COURSE THEY DID THIS. https://t.co/CsKWcNOlfp— Liv (@LivHumbly) May 20, 2019
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День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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