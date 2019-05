Поклонники популярного телесериала "Игра престолов" заметили в финальной серии саги ещё один объект, который не должен был попасть в кадр — бутылку с водой. Об этом сообщает The Verge.



Пластиковую бутылку можно увидеть на 47-й минуте, а затем ещё раз спустя несколько минут. Бутылка появляется в эпизоде, когда герои телесериала собрались на встрече для серьёзного обсуждения касательно будущего Вестероса, передает Life.

Отметим, что некоторые предыдущие киноляпы, которые были обнаружены в "Игре престолов", впоследствии были удалены североамериканской телевизионной сетью HBO из эпизодов, размещённых на HBO Go и других потоковых сервисах. Что касается пластиковой бутылки, то пока неизвестно, останется ли она в сериале или будет также вырезана.

Ранее Лайф писал о других киноляпах в последних эпизодах "Игры престолов". Так в четвёртой серии финального сезона культового американского сериала появился картонный стаканчик кофе из Starbucks, который спустя время исчез из серии.

Кроме этого, фанаты обнаружили более грубую ошибку создателей шоу — на промокадрах, которые были показаны к пятому эпизоду, Джейми Ланнистер, который потерял руку ещё в третьем сезоне и с тех пор носил золотой протез, обнимает свою сестру Серсею двумя конечностями.

