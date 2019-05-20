Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Владимир Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины. Инаугурация новоизбранного главы государства прошла сегодня в Киеве.

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал Владимир Зеленский.

На церемонии присутствовали около 50 представителей иностранных делегаций, в их числе и министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновский.

После принесения торжественной клятвы глава Конституционного суда Наталья Шаптала вручила Зеленскому гербовую печатку, булаву и удостоверение главы государства.