В столице ведутся работы по дезинсекции и дератизации в многоквартирных домах

Работы по дезинсекции и дератизации активно проводятся в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда. В секторе Ботаника они уже завершились.

Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов сообщил на оперативном совещании в примэрии, что работы были начаты месяц назад.

Они были проведены почти в тысяче многоквартирных домов. Бригады проводят дезинсекцию и дератизацию в соответствии с графиком, согласованным с управляющими домов, передаёт IPN.

По завершении работ во всех многоквартирных домах муниципального жилищного фонда они будут проведены повторно. Бригады выезжают и по запросам жильцов.

В этом году на работы по дезинсекции и дератизации муниципальные власти выделили около 1,8 миллиона леев.