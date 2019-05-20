Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Кишиневе в начале июня

Отечественные производители фруктов и овощей смогут продавать свою продукцию на сезонных ярмарках, которые будут открыты в каждом районе столицы. Они будут работать с начала июня до октября.

Как сообщил сегодня врио мэра столицы Руслан Кодряну, участие в ярмарках будет бесплатным, для этого производители должны только подать запрос местным органам власти. Места проведения ярмарок определят районные претуры, передает МОЛДПРЕС.

"Ярмарки будут организованы исключительно для отечественных производителей, не для продажи экзотических фруктов. Мы хотим облегчить продажу отечественной продукции. Думаем, что и цены на продукцию будут ниже, чем в магазинах. В прошлом году мы организовали ярмарки, но многие люди предпочли продавать свою продукцию на улице, на остановках общественного транспорта, и тогда мы объявили о том, что в любом случае участие в ярмарке - бесплатное, не взимается никакой платы, и создаются лучшие условия, в том числе для покупателей", - сказал Кодряну.

Такая же ярмарка может быть организована каждые две недели и на столичной улице Вероники Микле. Здесь же планируется проводить и спортивные соревнования. Исполняющий обязанности мэра уточнил, что все эти мероприятия будут организованы в контексте инициативы сделать эту улицу пешеходной.