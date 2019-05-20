Вадул-луй-Водэ уже несколько лет лидирует в рейтинге самых зеленых населенных пунктов страны

Вадул-луй-Водэ уже несколько лет лидирует в рейтинге самых зеленых населенных пунктов страны. По данным Национального бюро статистики, во всех городах страны зарегистрировано около восьми тысяч гектаров зеленных насаждений, что составляет примерно 9% площади этих населенных пунктов. На каждого жителя Молдовы приходится в среднем почти 52 квадратных метра леса.

Первое место в списке самых зеленых городов страны занимает Вадул-луй-Водэ. Здесь на каждого жителя приходится больше тысячи квадратных метров леса. На втором месте Твардица Тараклийского района. На третьей строчке город Фрунзе Окницкого района. Калараш занимает почетное четвертое место.

В Страшенах на каждого жителя приходится свыше 100 квадратных метров зеленых насаждений. Немногим меньше в столичном пригороде Сынджера. В Унгенах этот показатель составляет 88 квадратных метров.

На последних строчках рейтинга - Кагул и Отачь.