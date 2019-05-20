Учёные: повреждения ДНК, полученные днём, восстанавливаются во сне

Открыта связь сна с процессами восстановления клеточных структур головного мозга. Научная работа, проведённая исследователями из Израиля, позволила выявить особую функцию сна. Об этом сообщает издание Nature Communications.

Учёные, опираясь на информацию, полученную в ходе своей работы, утверждают, что в процессе сна в клетках головного мозга происходит устранение повреждений, полученных в течение периода бодрствования, передает Regnum.

Сотрудники Университета имени Бар-Илана (BIU), использовав электронный микроскоп, провели ряд наблюдений, объектами которых стали рыбки данио-рерио, тела которых в эмбриональный период сохраняют прозрачность.

Благодаря этому свойству данный обитатель аквариума используется биологами в качестве модельного организма.

Коллектив работников BIU, под руководством Лиора Аппельбаума, занялся исследованием активности хромосом, расположенных в отдельном нейроне.

Учёными фиксировалась тенденция к накоплению повреждений, поскольку восстановление травм, полученных ДНК, шло достаточно медленно.

Причины, вызывающие повреждения, были достаточно многочисленны, например, различные вещества, образующиеся в организме или ионизирующее излучение.