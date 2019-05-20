В Кишиневе стартует кампания по стерилизации бездомных собак

В столице стартует очередная кампании по стерилизации бездомных собак.

Для этого из Соединенных Штатов пригласили 25 ветеринаров, которые в течении двух недель проведут операции бесплатно. В день планируют проводить около ста таких процедур.

Кроме того, желающим привезти животных в центр стерилизации муниципалитет предоставит транспорт.

Это вторая кампания массовой стерилизации бездомных собак в этом году. Месяц назад ветеринары из Румынии три дня проводили операции и обучали молдавских специалистов.

Этим летом планируют провести еще два этапа стерилизации. Сейчас в столичном Центре для бездомных собак содержатся свыше 200 животных.